لمرضى الضغط.. البنجر أساسي بإفطار رمضان

جدة ـ نجود النهدي

تتزين دومًا مائدة الإفطار في شهر رمضان بالعديد من الأطعمة والمشروبات، والتي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى مخاطر صحية، خاصة لهؤلاء الذين يعانون أمراضًا مزمنة.

ويحرص مرضى ضغط الدم المرتفع دومًا على الالتزام بنظام غذائي يتناسب مع حالتهم المرضية بشكل عام، وهو ما يجب الاستمرار عليه في شهر رمضان الكريم. ويستعرض التقرير أهم المشروبات التي تسهم في خفض ضغط الدم ويمكن الاعتماد عليها كمشروبات رئيسية في مائدة الإفطار:

يحتوي البنجر على أكسيد النيتريك، والذي يساعد على فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما توصل الخبراء إلى أنه يساهم في خفض ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط ، كما يمكن تناول جذر الشمندر كطعام، وذلك من خلال إضافته إلى البطاطا المقلية واليخنة، أو خبزه في رقائق.

على الرغم أن البعض لا يعتبره مشروبًا، فإن تأثيراته عالية على صحة الإنسان، وبالأخص على مستوى خفض ضغط الدم، وإن كان ذلك لا يتم على الفور.

يحتوي التوت البري على كميات كبيرة من المركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات، والتي توصلت بعض الدراسات العلمية إلى أن استهلاكها قد يمنع ارتفاع ضغط الدم، بل ويساعد في خفضه.ويمكن عصر الاحتفاظ بالتوت مجمد ثم القيام بعصره، كما يمكن أن يتم استخدام التوت البري كمُنكّه إضافي على بعض النكهات الأخرى.