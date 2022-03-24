سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 ينطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة

جدة- خالد مرضاح

تنطلق غدًا الجمعـة 25 مارس 2022م، أولى أيام الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، التي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وتحتضنها أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 في جدة خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري بمشاركة 20 متسابقاً يمثلـون 10 فرق.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “فخـور بالعمل الذي أنجزته جائزة السعودية الكبرى والتي قدمت حدثاً عالمياً يليق بمكانة المملكة الراسخة كموطنٍ جديدٍ لرياضة المحركات في العالم، وبكل تأكيد سيكون سقف الطموحات والتطلعات لحدث هذا العام أكبـر لتأكيد النجاح الباهر الذي تحقق في النسخـة السابقة، لا سيما مع تنظيم السباق للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط”.

وأضاف سموه: ثقتي كبيرة في قدرات أبناء المملكة لمواصلة مسيرة النجاحات التي يحققها القطاع الرياضي في المملكة والتي تخطت حدود العالمية، وهي ثمرة الدعم غير المحدود الذي نجده من سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله -، وسعياً لتحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، ووضع المملكةِ في موقعها الطبيعي على خارطةِ الدولِ الكبـرى في احتضان المناسباتِ العالمية.

من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية اكتمال كافة التحضيرات والبناء على المنجزات التي تحققت في السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي 2021 لتجسيد حاضر المملكة المزدهر ومستقبلها المشرق، وبشكل يعكس الدعم الكبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واهتمام سموه البالغ بالقطاع الرياضي، وثقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، كما أشار سموه إلى الإنجاز المميز والمتمثل ببناء الحلبة في زمن قياسي عالمي، إضافةً إلى تنظيم السباق مجدداً بعد أقل من 4 أشهر فقط، وهو الأمر الذي يعكس قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بأبهى صورة.

و يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1, عشرون سائقاً يمثلون 10 فرق تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين ماكس فيرستابين ولويس هاميلتون وفالتري بوتاس ولاندو نوريس وسيرجيو بيريز وكارلوس ساينز وتشارلز لوكلير، ودانيال ريكاردو، وبيير غاسلي، وفيرناندو ألونسو، وإستيبان أوكون، وسيباستيان فيتيل، ولانس سترول، ويوكي تسونودا، وجورج راسل، ونيكولاس لطيفي، وأليكس ألبون وتشو جوانيو، وميك شوماخر، وكيفين ماغنوسين، فيما تضم قائمة الفرق مرسيدس وريد بُل ريسينغ، فيراري، مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ثم هاس.