رومارينيو يريد اللعب في المونديال مع السعودية!

أعلن البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد رغبته في تمثيل ألوان المنتخب السعودي بمسابقة كأس العالم قطر 2022 بحسب شبكة “ViVA Sport” الخميس.

وحجز المنتخب السعودي مقعده المباشر في المونديال عن المجموعة الثانية من التصفيات، بعد فوز اليابان أمام أستراليا، وضمان الأخضر الصدارة أو الوصافة.

وقال رومارينيو في تصريحات حصرية للشبكة المذكورة الخميس: “أبارك لمنتخب السعوديه التأهل لكأس العالم و أتمنى المشاركه في كأس العالم معهم”.

يضيف رومارينيو: “أنا أحب السعوديه و لا مانع لدي بتشريف هذا الوطن في حال كان هنالك طريقه قانونيه بتواجدي معهم في مونديال 2022”.

هل يحق لرومارينيو تمثيل منتخب السعودية في كأس العالم 2022؟

قانونيًا، يستطيع رومارينيو اللعب مع السعودية في كأس العالم، وذلك لأن اللاعب لا يمتلك سجلات دولية سابقة مع أي منتخبات كرة قدم.

ينشط رومارينيو مع الاتحاد منذ صيف 2018 عندما وفد إليه قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي مقابل رسوم مالية بلغت نحو 7 ملايين يورو.

وظهر رومارينيو بقميص الاتحاد منذ ذلك الحين في 132 مباراة بمختلف المسابقات، وقد سجّل 64 هدفًا إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

في الموسم الحالي 2021-2022 يتصدر الاتحاد لائحة ترتيب الدوري السعودي ويقترب من اللقب، فيما سجّل معه رومارينيو 15 هدفًا.