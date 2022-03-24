جودة الحياة بوابة لتحقيق مستهدفات القطاع الثقافي

البلاد ـ خالد بن مرضاح

يعد ” برنامج جودة الحياة ” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 بمبادراته ومشروعاته النوعية، لدعم التحول في المجال الثقافي بالمملكة، التي يسعى إلى تحقيقها بهدفين هما: المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وتنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، حيث تقوم على تنفيذها وزارة الثقافة وهيئاتها التابعة، والجهات الداعمة .



وشهد عام 2021 تنفيذ عدد من البرامج المندرجة تحت برنامج جودة الحياة، من بينها مبادرة .. برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة (التراث)، الذي شهد تأهيل 5 مواقع أثرية، علاوةً على قرية الأحساء، ووسط ينبع، وكذلك تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة (حمى) الثقافية بنجران ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، واستكشاف العمر الحضاري لأراضي المملكة، ودورها في تطور تاريخ البشرية، أما الجانب الآخر من البرنامج المتعلق بالمتاحف فقد أنشأت هيئة المتاحف متاحف إقليمية في كلٍ من: نجران، والدمام، والباحة، والحدود الشمالية، وتأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالطائف . وضمن مبادرة ” الجمعيات الثقافية المهنية “، اعتمدت وزارة الثقافة إستراتيجيتها للقطاع غير الربحي، من خلال توزيع المنظمات غير الربحية على 5 مستويات (المؤسسات الأهلية، والجمعيات المهنية، والجمعيات المتخصصة، والجمعيات التعاونية، وأندية الهواة)، حيث تأسست 16 جمعية مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً تستهدف بناء منظومة متنوعة من الجهات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية في جميع المناطق . ووقعت هيئة فنون الطهي اتفاقية تعاون مع معهد ” كوردن بلو “، لافتتاح أكاديمية متخصصة في الرياض لتعليم فنون الطهي للمواهب السعودية من خلال مبادرة ” تسهيل استثمار القطاع الخاص في قطاع الثقافة “، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس وتدشين ” المعهد الملكي للفنون التقليدية “، ليكون داعماً للقطاع الثقافي والتراث الوطني بمجالاته المادية وغير المادية، بمقره الرئيس في مدينة الرياض، وافتتاح مقر ثانِ للمعهد في محافظة جدة؛ بهدف إثراء الفنون التقليدية التي تتضمن الخط، والتطريز، وفن النسيج، وصناعة المجوهرات، والفنون البصرية، والفنون التقليدية الأدائية ونحوها من تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في هذا المجال، وتقدير المتميزين، وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، إضافةً إلى زيادة الوعي والمحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية في مسارات: الدعم والتقدير، والتدريب والإنتاج، والتوعية، والتواصل الدولي، والبحوث، ضمن مبادرة أكاديميات الفنون وتأسيس مؤسسات تعليمية متخصصة للكفاءات .

وضمن سياق استدامة المجال الثقافي وتعزيزه، ومساهمة القطاع الخاص فيه، صدرت الموافقة الكريمة على تأسيس صندوق التنمية الثقافي، ضمن مبادرة ” تأسيس الصناديق الثقافية الوطنية لدعم القطاع الثقافي”؛ لدعم 16 قطاعاً ثقافياً منها: التراث، والمتاحف، والمسرح، والفنون الأدائية، والكتب والنشر، والمهرجانات والفعاليات الثقافية . كما كرّمت الوزارة المبدعين من الرواد والشباب في المجالات الثقافية في حفل مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله -، إضافةً إلى إتمام أكثر من 100 يوم فعالية ثقافية، وإقامة الأيدياثون الافتراضي لمشاركة الأفكار الإبداعية في المجال الثقافي، وكذلك اختتام فعاليات الاحتفاء بعام الخط العربي في ديسمبر 2021م برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة.

واستمراراً للاحتفاء بالموروث والثقافة في المملكة أُعلن عام 2022م عام للقهوة السعودية، فسيشهد العام الجاري فعاليات الاحتفاء بالقهوة السعودية في المملكة .

وتقوم هيئة الأفلام بدورٍها من خلال مبادرة ” تعزيز قطاع الأفلام المحلي ” بدعم 28 مشروعاً سينمائياً للفائزين في مسابقة ضوء في 2021م وتدريبهم وإنتاج أفلامهم، حيث فتحت الباب للتسجيل في برنامج ” صُنّاع الأفلام الرقمي “، بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في المجال السينمائي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .