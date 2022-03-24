تطوير بلدة ظهران الجنوب التراثية

أبها ـ مرعي عسيري

قال المدير العام لفرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز غانم، إنَّ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وجه بتطوير بلدة ظهران الجنوب التراثية؛ بهدف حفظ التراث الذي تشتهر به محافظة ظهران الجنوب وبثّ الوعي بأهميته وقيمته الوطنية والاستفادة منه. وأضاف أنَّ عملية التطوير تأتي من خلال التعاون مع المواطنين وتشجيعهم من أجل المحافظة على التراث، وليكون رافدًا اقتصاديًا وثقافيًا، ولدعم المشاريع الفردية والجماعية للحرف اليدوية، وتفعيل الأصول التراثية بإقامة الفعاليات والبرامج والعمل مع الجهات المعنية، والمحافظة عليها وتطويرها لتكون منتجًا اقتصاديًا.

وأضاف أنَّه عقد أمس اجتماعًا مع محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح، بحضور رئيس الجمعية التعاونية لبلدة ظهران الجنوب التراثية سعيد الوادعي وأعضاء الجمعية؛ لدراسة ومناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير البلدة التراثية وفق توجيه أمير منطقة عسير. وأشار إلى مناقشة المشاريع والبرامج والفعاليات لتطويرها بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس الجمعية التعاونية لبلدة ظهران الجنوب التراثية. وأضاف أنَّ الاجتماع أوصى بضرورة تفعيل دور الجمعية بالشراكة مع فرع هيئة التراث بعسير، وتبني مشاريع ترميم وتأهيل المعالم المعمارية التراثية والتاريخية والمحافظة عليها بظهران الجنوب.