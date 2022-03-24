اختتام معرض خطاطي الشرقية

الدمام ـ حمود الزهراني

اختتمت أمس فعاليات معرض خطاطي وخطاطات الشرقية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، والمعرض الفني لثقافة وفنون جازان «شتاء جازان ٣»، وذلك في محافظة الخبر.

وتضمن معرض الخط مشاركة ٤٧ خطاطاً وخطاطة بأعمال تجاوزت ٦٠ عملاً، فيما شارك بالمعرض الفني «شتاء جازان ٣» أكثر من ٣٠ فناناً وفنانة من فناني جازان التشكيليين.

وتسعى جمعية الثقافة والفنون بالدمام دوماً لإقامة واستضافة معارض الفنون بمختلف أنواعها لإبراز الجوانب الفنية التي تزخر بها المنطقة ودعماً للفنان وحرصاً على تبادل الخبرات الفنية بين الأجيال وسعياً لمد جسور من التواصل بينهم.