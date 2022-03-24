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اختتام معرض خطاطي الشرقية

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1443 هـ      24 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام ـ حمود الزهراني

اختتمت أمس فعاليات معرض خطاطي وخطاطات الشرقية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، والمعرض الفني لثقافة وفنون جازان «شتاء جازان ٣»، وذلك في محافظة الخبر.
وتضمن معرض الخط مشاركة ٤٧ خطاطاً وخطاطة بأعمال تجاوزت ٦٠ عملاً، فيما شارك بالمعرض الفني «شتاء جازان ٣» أكثر من ٣٠ فناناً وفنانة من فناني جازان التشكيليين.

وتسعى جمعية الثقافة والفنون بالدمام دوماً لإقامة واستضافة معارض الفنون بمختلف أنواعها لإبراز الجوانب الفنية التي تزخر بها المنطقة ودعماً للفنان وحرصاً على تبادل الخبرات الفنية بين الأجيال وسعياً لمد جسور من التواصل بينهم.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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