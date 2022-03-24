“ابتسامة من نور” ملتقى ترفيهي لذوي الإعاقة

جدة ـ نجود النهدي

يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة بعدد من الامتيازات التي كفلتها لهم الدولة منها تمكينهم من استخدام وسائل النقل العامة ومنحهم ومرافقيهم تخفيضا بنسبة 50 في المائة داخل المملكة وخارجها، فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية وغيرها مجانا وتقديم رعاية اجتماعية وطبية ونفسية لذوي الإعاقة ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة سيارات مجهزة وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم وإتساقا مع هذه الامتيازات نظمت جمعية حياتنا ترفيهية.

للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة وغرفة جدة لقاء « ابتسامة من نور»بحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال والوجهاء، وجمع من صفوة المجتمع. وذلك ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية وبمشاركة الرعاة المنظمين للحفل .

المدير التنفيذي لجمعية حياتنا ترفيهية فهد الزويهري عبر عن سعادته بحضور هذا العدد من رجال وسيدات الأعمال دخولهم بخوض هذه التجربة وآمل أن تتوسع التجربة وتكون جزء من الوجهات الترفيهية التي يشرف عليها ذوي الإعاقة. من جهته اوضح نائب رئيس المجلس الاداري للجميعة حسن الخردلي أن هذه المبادرة تأتي وقد اقتربت الجمعية إتمامها لعامها الأول ونأمل أن يكون لقاء إبتسامة من نور بداية لانطلاق المزيد من النور والابتسامات والازدهار لمنتسبين الجمعية وذوي الإعاقة.

وقد أشادت مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة المهندسة «لينا بنت أحمد الحجار» بقولها أنه وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة فهي سعيدة بإطلاق البرامج التمكينية لاولادنا و بناتنا من ذوي الاعاقة و أنها تتطلع بأن تتحول هذه التجربة إلى مطعم لدخول باقي المواسم.

فيما أكدت مسؤولة القسم الإعلامي بالجمعية أن هذا اللقاء يؤكد حرص الجمعية على فئات ذوي الإعاقة بمختلف أنواعهم وأنها ساعية وماضية إلى تنفيذ العديد من الفعاليات القادمة من أجل رسم مشاهد السعادة والفرح لهذه الفئات الغالية على المجتمع مثمنة براعية معالي أمين جدة المناسبة مقدمة شكرها لكل الرعاة والمشاركين.

يذكر أن الحفل انطلق تحت رعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وبحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد بن علي القرني ومدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان حموده ومدير إدارة خدمات ذوي الإعاقة المهندس سعود أخضر.