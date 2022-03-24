الإقتصاد

إغلاق شركة والقبض على مالكها لارتكاب النصب والاحتيال في تجارة حديد التسليح

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1443 هـ      24 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة المقارّ التابعة لشركة بيع حديد شرق مدينة الرياض، إثر ثبوت تورط القائمين عليهما في ممارسة النصب والاحتيال وعدم الالتزام بتسليم منتجات حديد التسليح للمشترين وإعادة المبالغ المالية المدفوعة لأصحابها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض.

كما قبضت الجهات الأمنية على مالك الشركة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه، وتعود تفاصيل القضية لرصد الوزارة تعثر الشركة في تسليم 166 مواطناً قاموا بشراء (1500) طن من منتج حديد التسليح المصنّع محلياً بمختلف المقاسات وبقيمة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين ريال.

واتضح إيهام القائمين على الشركة للمشترين بعرض وبيع منتجات حديد التسليح بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وعدم إيفائهم بوعود التسليم للبضاعة المباعة والتعثر في إعادة المبالغ للمشترين، وأحالت وزارة التجارة مسؤولي المنشأة إلى الجهات الأمنية نظراً لكونها مخالفة نصب واحتيال تدخل ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف والقبض لاتخاذ الإجراءات النظامية واستعادة الحقوق لأصحابها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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