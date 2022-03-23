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وزير الخارجية ونظيره المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد.

ورحب سموه في بداية الاستقبال، بمعالي وزير الخارجية المكسيكي والوفد المرافق له، منوهًا بما تشهده العلاقات السعودية المكسيكية من تطور مستمر على الأصعدة كافة.

وبحث سمو وزير الخارجية ووزير خارجية المكسيك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة، وأهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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