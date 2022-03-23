نقطة واحدة تفصل ناشئي النور عن التتويج بممتاز اليد

الدمام- حمودالزهراني
تتواصل غدًا الخميس منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بإقامة خمس مباريات، ضمن الجولة السادسة عشرة، التي قد تشهد ضمان فريق النور رسمياً تحقيق لقب البطولة للموسم الرياضي الحالي 2021-2022م قبل ختام المسابقة بجولتين، وذلك في حال تحقيقه الفوز أو التعادل في مباراته أمام القارة.
ستبدأ أولى مباريات الجولة عند الساعة 4:00 عصراً بمواجهة الأهلي مع مضر على صالة نادي الأهلي بجدة، وستكون باقي المباريات الأربع عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب النور على صالته بسنابس مع القارة، ويلتقي الخليج مع المحيط على صالة الأول بسيهات، ويحل الهدى ضيفاً على الصفا بصالته في صفوى، وفي مكة المكرمة سيلعب الوحدة مع الابتسام على صالة نادي الوحدة.