الرياضة

نقطة واحدة تفصل ناشئي النور عن التتويج بممتاز اليد

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
تتواصل غدًا الخميس منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بإقامة خمس مباريات، ضمن الجولة السادسة عشرة، التي قد تشهد ضمان فريق النور رسمياً تحقيق لقب البطولة للموسم الرياضي الحالي 2021-2022م قبل ختام المسابقة بجولتين، وذلك في حال تحقيقه الفوز أو التعادل في مباراته أمام القارة.

 

ستبدأ أولى مباريات الجولة عند الساعة 4:00 عصراً بمواجهة الأهلي مع مضر على صالة نادي الأهلي بجدة، وستكون باقي المباريات الأربع عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب النور على صالته بسنابس مع القارة، ويلتقي الخليج مع المحيط على صالة الأول بسيهات، ويحل الهدى ضيفاً على الصفا بصالته في صفوى، وفي مكة المكرمة سيلعب الوحدة مع الابتسام على صالة نادي الوحدة.

 

ويتصدر النور الترتيب بالعلامة الكاملة بواقع 30 نقطة، حققها من الفوز في جميع مبارياته بالجولات الـ 15 الماضية، ويحتل مضر مركز الوصافة بـ 24 نقطة، وبعده الخليج ثالثاً بـ 23 نقطة، ثم الهدى رابعاً بـ 16 نقطة، وتمتلك فرق القارة والأهلي والمحيط 14 نقطة تضعها في المراكز الخامس والسادس والسابع توالياً، ويأتي الوحدة ثامناً بـ 10 نقاط، ويقع الصفا تاسعاً بـ 4 نقاط، ويتذيل الابتسام الترتيب بـ 3 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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