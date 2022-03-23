المرأه

كيف تعتني بشعرك خلال شهر رمضان؟

فرناس حفظيaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعرض الصيام احيانا الشعر للجفاف والتقصف بسبب نقص العديد من المعادن والفيتامينات، لذلك لابد من خطوات لروتين يجب اتباعه بالعناية بالشعر خلال صيام شهر رمضان المبارك كالتالي:

1/ تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه بعد وجبة الافطاء حتى السحور لترطيب الجسم والشعر والبشرة.

2/ اتباع نظام غذائي سليم خلال شهر رمضان غني بالمصادر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات .

3/ تناول المكسرات فهى غنية بالاوميجا 3 التي تحافظ على صحة البشرة والشعر.

4/ تطبيق حمامات الزيت على الشعر مرة كل أسبوع ، حيث انها تعمل على تغذية الشعر ومنع تساقطه بالاضافة إلى تغذية فروة الرأس.

5/ تمشيط الشعر بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية.

6/ عمل ماسكات طبيعية للبشرة مكونة من المايونيز وزيت الزيتون ، أو ماسك زيت جوز الهند والبيض .

vernas hefzy

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