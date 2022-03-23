كيف تعتني بشعرك خلال شهر رمضان؟

يعرض الصيام احيانا الشعر للجفاف والتقصف بسبب نقص العديد من المعادن والفيتامينات، لذلك لابد من خطوات لروتين يجب اتباعه بالعناية بالشعر خلال صيام شهر رمضان المبارك كالتالي:
1/ تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه بعد وجبة الافطاء حتى السحور لترطيب الجسم والشعر والبشرة.
2/ اتباع نظام غذائي سليم خلال شهر رمضان غني بالمصادر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات .
3/ تناول المكسرات فهى غنية بالاوميجا 3 التي تحافظ على صحة البشرة والشعر.
4/ تطبيق حمامات الزيت على الشعر مرة كل أسبوع ، حيث انها تعمل على تغذية الشعر ومنع تساقطه بالاضافة إلى تغذية فروة الرأس.
5/ تمشيط الشعر بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية.
6/ عمل ماسكات طبيعية للبشرة مكونة من المايونيز وزيت الزيتون ، أو ماسك زيت جوز الهند والبيض .