في افتتاح مكاتب أورجانون العالمية بالرياض.. مناقشة تطوير دور المرأة بالمملكة

الرياض – هاني البشر

بحضور نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في الرياض السيد دينيسون أوفوت، تم افتتاح مكاتب شركة أورجانون العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي تعنى بتحسين جودة وصحة حياة المرأة الرياض، وذلك في سياق التزامها بإعطاء الأولوية للنهوض بصحة المرأة في المملكة كما أنها تأتي في إطار مسيرة أورجانون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا الرامية إلى تلبية احتياجات المرأة الصحية غير الملباة ودعم أهداف ورؤية المملكة الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المحلية للسكان.

وقد شهد البرنامج مشاركة لافتة من قبل رائدات الأعمال السعوديات، وتدعيماً لهذا البرنامج أجرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، مداخلة مسجلة خلال حفل إطلاق البرنامج تحدثت فيها عن أهمية تمكين المرأة، وقدرتها على تحويل المشاكل إلى حلول في حال تم منحها الفرص المناسبة وتزويدها بمجموعة مبتكرة من الأدوات.

تخلل حفل افتتاح المكاتب الجديدة، جلسة نقاش بعنوان “التقدم في مجال صحة المرأة في السعودية”، شارك فيها مجموعة من الخبراء والأخصائيين وممثلين عن مختلف القطاعات، تحدثوا خلالها عن رؤيتهم لتطور دور المرأة في المملكة، والتحديات الرئيسة التي تواجهها، وتم تسليط الضوء على فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل تحسين جودة صحة المرأة.

يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة؛ ابتداء من الأول من يناير من عام 2024م ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيا من أجهزتها وذلك تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030