ضمان تمويلي للمستثمرين الزراعيين

الرياض- البلاد

وقع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله بن علي الخليفة.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، مما يمكّن الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال الإسهام في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية والتمويلية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي، كما أنها تسهم في التيسير على المستثمرين وعملاء الصندوق عبر استحداث خيارات جديدة للتمويل والحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.

ووفقاً للاتفاقية سيتم توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، لضمان توفر مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق.