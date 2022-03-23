القتل تعزيراً بجانٍ قتل زوجته وأربعة من أبنائه في نجران

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة قتل زوجته وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم في نجران.

وجاء في البيان: “أقدم/ صالح عبدالله علي العوبثاني -يمني الجنسية- على قتل زوجته/ فاطمة بنت مبارك الكربي -سعودية الجنسية- وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الأربعاء بمدينة نجران بمنطقة نجران”.