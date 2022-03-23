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القتل تعزيراً بجانٍ خطف طفلاً وفعل الفاحشة به في الرس

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرس : واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله بمحافظة الرس في القصيم.

وجاء في البيان “أقدم / تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية – على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة جريمته، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه ، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق اليوم الأربعاء بمحافظة الرس في منطقة القصيم”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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