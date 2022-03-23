القتل تعزيراً بجانٍ خطف طفلاً وفعل الفاحشة به في الرس

الرس : واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله بمحافظة الرس في القصيم.

وجاء في البيان “أقدم / تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية – على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة جريمته، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه ، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق اليوم الأربعاء بمحافظة الرس في منطقة القصيم”.