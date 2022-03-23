الصحة العالمية: موجة جديدة من كورونا تجتاح أوروبا “بشكل وحشي”

البلاد : د ب أ

يشهد ثلث الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ارتفاعاً كبيراً في إصابات فيروس كورونا بعد تخفيف قيود مكافحة الوباء بلا هوادة و”بشكل وحشي”، حسب ما ذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا هانز كلوج في مؤتمر صحفي أمس: “الدول التي نشهد فيها زيادة بشكل خاص هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، تلك البلادان ترفع القيود بوحشية من أقصى حد إلى أدنى حد”، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وتحاول أوروبا تجاوز وباء كورونا، لكن الاندفاع إلى رفع القيود يمهد الآن الطريق لإحياء مخاطر الأوبئة، ويقفز بعدد الإصابات المؤكدة حديثًا إلى 5.4 مليون حالة في الأيام السبعة الماضية، ارتفاعا من 4.9 مليون حالة في سبعة أيام في نهاية الشهر الماضي، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح كلوج أنه “متفائل ويقظ” بشأن الوباء في أوروبا، لأن العديد من الناس قد اكتسبوا مناعة من خلال التطعيمات، كما أن الشتاء يقترب من نهايته وأن المتحور أوميكرون أكثر اعتدالا من السلالات السابقة، مبدياً قلقه من أن البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة لا تزال معرضة لتسجيل وفيات بسبب كورونا؛ فيما أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 12400 شخص لقوا حتفهم بسبب الوباء في الأسبوع الماضي.