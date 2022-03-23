صحة و عافية

الشاي قد يحمل سر زوال الصداع سريعا.. هذه المادة مسكن طبيعي ومضاد للأمراض المزمنة

ahmed saeedaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الشاي هو المشروب السحري الذي يلجأ إليه الملايين لعلاج فوري للصداع أو طنين الأذن أو الإرهاق.

ولكن يتحدث الجميع عن أمور يمكن إضافتها له لتعجيل تسكين الصداع بل وخطر الإصابة بالسرطان.

وبحسب سكاي نيوز، يمكن ذلك بإضافة نبات إكليل الجبل إلى الشاي.

لأن له خصائص مفيدة من ضمنها تحسين عملية الهضم وإزالة الوذمة.

ويطلق الكثيرون على مشروب الشاي مع إكليل الجبل “مسكن آلام طبيعيا”.

لأنه يساعد على تخفيض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

بما فيها سرطان الثدي، والسكري والخرف. كما أن له خصائص مسكنة للصداع والألم.

واتضح أن الشاي المضاف له إكليل الجبل يزيل الصداع بسرعة.

ويساعد على سرعة التئام الجروح في تجويف الفم.

ويحسن الذاكرة والتركيز ويخفف الإجهاد وخطر نوبات الهلع.

كما أنه يساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم عند تناوله بصورة منتظمة.

ويمكن تحضير شاي إكليل الجبل بوضع ملعقة شاي من أوراق النبات المجففة في كوب ماء مغلي وتركه خمس دقائق بعدها يصفى.

ويمكن حسب الرغبة إضافة العسل أو الليمون عند شربه.

ahmed antar

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