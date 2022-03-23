صحة و عافية

احذروا هذا المرض يهدد الفتيات وهن في أرحام أمهاتهن!

فرناس حفظيaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت دراسة حديثة أن العديد من الفتيات معرضات للإصابة بمرض ما وهن في أرحام أمهاتن ، نتيجة تعرضهن لمادة كيماوية شائعة الاستخدام في التغليف وزجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام.

وأكدت الدراسة أن مادة “بيسفينول أ” ، والمعروفة أيضا باسم “بي بي إيه” تصيب الفتيات بالربو بعد الولادة وخلال مراحل عمرية مختلفة.

وقد نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية الدراسة التي كشفت نتائجها أن هناك 90% من الأمهات كانت لديهم هذه المادة ، وهو ما أشار إلى احمال إصابة اطفالهن بمشاكل في الجهاز التنفسي عند الكبر، وقد أوضحت الدراسة أن خطر الإصابة يزيد عند الفتيات الصغيرات بنسبة 13%.

وقالت مؤلفة الدراسة د/ أليسيا أبيلان ، من معهد برشلونة للصحة العالمية ، إن نتائجها تتماشى مع نتائج الدراسات السابقة، التي أفادت أيضا بأن للـ “بيسفينول أ” تأثيررا سلبيا في صحة الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة، واعتقدت أن تأثير هذه المادة يمكن أن يعبر حاجز المشيمة ، ويتداخل مع الجهاز التنفسي والجهاز المناعي للطفل أثناء فترة نموه ، كما أن من الممكن أن يوجد في حليب الأم .

vernas hefzy

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