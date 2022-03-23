صحة و عافية احذروا هذا المرض يهدد الفتيات وهن في أرحام أمهاتهن!

أوضحت دراسة حديثة أن العديد من الفتيات معرضات للإصابة بمرض ما وهن في أرحام أمهاتن ، نتيجة تعرضهن لمادة كيماوية شائعة الاستخدام في التغليف وزجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام. وأكدت الدراسة أن مادة “بيسفينول أ” ، والمعروفة أيضا باسم “بي بي إيه” تصيب الفتيات بالربو بعد الولادة وخلال مراحل عمرية مختلفة. وقد نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية الدراسة التي كشفت نتائجها أن هناك 90% من الأمهات كانت لديهم هذه المادة ، وهو ما أشار إلى احمال إصابة اطفالهن بمشاكل في الجهاز التنفسي عند الكبر، وقد أوضحت الدراسة أن خطر الإصابة يزيد عند الفتيات الصغيرات بنسبة 13%. وقالت مؤلفة الدراسة د/ أليسيا أبيلان ، من معهد برشلونة للصحة العالمية ، إن نتائجها تتماشى مع نتائج الدراسات السابقة، التي أفادت أيضا بأن للـ “بيسفينول أ” تأثيررا سلبيا في صحة الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة، واعتقدت أن تأثير هذه المادة يمكن أن يعبر حاجز المشيمة ، ويتداخل مع الجهاز التنفسي والجهاز المناعي للطفل أثناء فترة نموه ، كما أن من الممكن أن يوجد في حليب الأم .