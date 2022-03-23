ابنة الفنان المصري أحمد حلاوة تنفي وفاة والدها

قالت ابنة الفنان المصري أحمد حلاوة (هبة) اليوم الأربعاء في تصريحات تليفزيوينة سابقة إن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

حيث قالت هبة أحمد حلاوة في تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع” المصرية إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد حاليا على جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة، وأضافت باكية:”يا رب الناس اللي كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدي تعبان جداً ادعو له”.

وأضافت ابنه الفنان أحمد حلاوة إن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير لم نتوقعه، وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة : بابا الحمد لله بخير، وتجاوزنا مرحلة الخطر، وتخطى مرحلة وضعه بجهاز الأكسجين، والأمور في استقرار، موضحة أن فيروس كورونا دخل كل الأجهزة الحيوية بجسده ولكن الحالة مستقرة، وقريبا يخرج من المستشفى، ويكمل فترة النقاهة في البيت، وما يتناقل عن وفاته شائعات”.