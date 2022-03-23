صحة و عافية

إضافة سحرية إلى البيض المقلي تحمل فوائد كبرى للأطفال والكبار

ahmed saeedaccess_time20 / شعبان / 1443 هـ      23 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البيض المقلي أو المخفوق يحمل فوائد صحية لكل الفئات العمرية وخاصة الأطفال، لكن هناك إضافة سحرية تحمل الفائدة الأهم.

وفقا لصحيفة En Son Haber، إن إضافة السبانخ إلى البيض المخفوق، يساعد على تقوية القلب وتحسين حالة الجلد.

وتشير صحيفة En Son Haber التركية، إلى أن لكل من البيض والسبانخ العديد من الفوائد الصحية.

ولكن عند الجمع بينهما تتعزز “خصائصهما السحرية”، وتقوى منظومة المناعة وينظف الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، يحمي الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الفطور الجسم من النوبات القلبية.

ويخفض مستوى ضغط الدم ويقوي الأسنان ويساعد على تجدد الجلد ويخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ويساعد تناول هذا المزيج  من البيض المقلي والسبانخ يوميا على تعزيز تأثيره المفيد ويمنح طاقة كافية ليبدأ الشخص يومه بنشاط وإيجابية.

ahmed antar

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