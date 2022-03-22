وزير التعليم يرعى بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي الجامعية للطالبات

متابعة – خالد بن مرضاح
برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي للطالبات وذلك خلال المدة من 20-23 شعبان 1443 هـ في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.
وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني أن هاتين البطولتين تأتيان ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد وأنها تعد من الرياضات النوعية التي يحرص الاتحاد على تنفيذها خدمة لبنات الوطن وتنمية لقدراتهن ومهاراتهن في الألعاب الرياضية المختلفة ومنها كرة السلة والتنس الأرضي.
وعبر المزيني عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على دعمه الكامل لبرامج ونشاطات الاتحاد، كما قدم الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأستاذ الدكتور إيناس العيسى على التهيئة اللازمة لاستضافة البطولتين.