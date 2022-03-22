الرياضة

وزير التعليم يرعى بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي الجامعية للطالبات

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1443 هـ      22 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة – خالد بن مرضاح
برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي للطالبات وذلك خلال المدة من 20-23 شعبان 1443 هـ في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني أن هاتين البطولتين تأتيان ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد وأنها تعد من الرياضات النوعية التي يحرص الاتحاد على تنفيذها خدمة لبنات الوطن وتنمية لقدراتهن ومهاراتهن في الألعاب الرياضية المختلفة ومنها كرة السلة والتنس الأرضي.

وعبر المزيني عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على دعمه الكامل لبرامج ونشاطات الاتحاد، كما قدم الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأستاذ الدكتور إيناس العيسى على التهيئة اللازمة لاستضافة البطولتين.

 

من ناحيته، أكد سعادة الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله بن أحمد الصلوي أن هذه البطولة قد حضيت باهتمام كبير من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجامعات الذين قدموا كل الدعم والتشجيع للمشاركات من منتسبي جامعاتهم والذي أثمر ارتفاع عدد المشاركات في بطولة كرة السلة إلى أكثر من 182 طالبة يمثلن 13 جامعة وكلية. فيما بلغ عدد المشاركات في بطولة التنس الأرضي 29 طالبة يمثلن 9 جامعات.

إلى ذلك، قالت الدكتورة مزنة المرزوقي مستشارة الاتحاد ومديرة بطولة التنس الأرضي إن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مشكورة قد أنهت كافة استعداداتها مبكراً للخروج بصورة متميزة لهذا الحدث الهام.
وأضافت أنه تم تشكيل فرق ولجان تُعنى بالتنظيم لضمان نجاح البطولة.

فيما عبرت مديرة بطولة كرة السلة الأستاذة نجلاء التخيفي عن سعادتها بهذا الإقبال الكبير من الجامعات وحماس الطالبات للمشاركة في كافة مسابقات اتحاد الجامعات، مما سينعكس إيجاباً على تطور رياضة المرأة في السعودية عامة وعلى الرياضة الجامعية على وجه الخصوص.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *