ورشة لتطوير أداء المواهب الوطنية في الإخراج

البلاد ـ خالد بن مرضاح

أطلقت هيئة الأفلام أمس ورشة عمل تدريبية بعنوان “إخراج الأفلام الوثائقية”، تستمر على مدى خمسة أيام في مدينة جدة، وذلك ضمن برنامج صنّاع الأفلام الذي يعمل على دعم وتطوير المواهب الوطنية الإبداعية في القطاع السينمائي، وتنمية شغفهم والارتقاء بمهاراتهم.

وتتناول الورشة محاور متعددة تشمل التعرف على سمات اختيار ومعالجة الموضوع الجيد، وكتابة السيناريو: عناصره ومراحله ومن أين يبدأ وكيف ينتهي الكاتب، والتفكير بالصورة، إضافة إلى تقييم ما كُتب وكيفية مراجعة السيناريو، واستعراض اللمسات الأخيرة وأهميتها، ولمحات عن إخراج الأفلام الوثائقية، إلى جانب التعريف بالإخراج وبماذا يختلف إخراج الفيلم الوثائقي عن الدرامي والبرامجي، والرؤية الإخراجية للسيناريو، وأساسيات العمل في مواقع التصوير، وبناء الفيلم في المونتاج، مع توضيح لأهمية الرؤية الأخيرة للمخرج. وتندرج هذه الورشة تحت مسار المبتدئين في البرنامج التدريبي لبرنامج “صنّاع الأفلام” الذي تنظمه هيئة الأفلام بهدف تمكين المواهب الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة في مجال الأفلام الوثائقية بجميع خطواتها، لصناعة جيل مبدع ومميز في هذه الصناعة. يذكر أن الهيئة سبق وأن نظمت ورشة تناولت محاور متعددة تشمل التعرف على سمات اختيار ومعالجة الموضوع الجيد، وكتابة السيناريو: عناصره ومراحله ومن أين يبدأ وكيف ينتهي الكاتب، والتفكير بالصورة، إضافة إلى تقييم ما كُتب وكيفية مراجعة السيناريو، واستعراض اللمسات الأخيرة وأهميتها، ولمحات عن إخراج الأفلام الوثائقية، إلى جانب التعريف بالإخراج وبماذا يختلف إخراج الفيلم الوثائقي عن الدرامي والبرامجي، والرؤية الإخراجية للسيناريو، وأساسيات العمل في مواقع التصوير، وبناء الفيلم في المونتاج، مع توضيح لأهمية الرؤية الأخيرة للمخرج ، بهدف تمكين المواهب الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة في مجال الأفلام الوثائقية بجميع خطواتها، لصناعة جيل مبدع ومميز في هذه الصناعة.