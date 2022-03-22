ورشة عمل للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

الرياض- البلاد

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس، ورشة عمل بعنوان “منهجية تحليل البيانات واتخاذ القرارات”، قدمها ممثل المملكة بالمجال الإعلامي لدى التحالف الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.

وألقت الورشة الضوء على المفاهيم والمنطلقات المتعلقة بتحليل البيانات، والتعريف بمرتكزات التحليل وعلاقته باتخاذ القرارات وتوصيف مراحل تحليل البيانات وبناء النتائج وتفسيرها، حيث تهدف الورشة إلى تكوين وعي معرفي ومهاري لدى ممثلي الدول الأعضاء في التحالف لمنهجية تحليل البيانات وعلاقتها باتخاذ القرار.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.