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ورشة عمل للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1443 هـ      22 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس، ورشة عمل بعنوان “منهجية تحليل البيانات واتخاذ القرارات”، قدمها ممثل المملكة بالمجال الإعلامي لدى التحالف الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.

وألقت الورشة الضوء على المفاهيم والمنطلقات المتعلقة بتحليل البيانات، والتعريف بمرتكزات التحليل وعلاقته باتخاذ القرارات وتوصيف مراحل تحليل البيانات وبناء النتائج وتفسيرها، حيث تهدف الورشة إلى تكوين وعي معرفي ومهاري لدى ممثلي الدول الأعضاء في التحالف لمنهجية تحليل البيانات وعلاقتها باتخاذ القرار.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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