مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الغذائية والطبية في اليمن

الرياض – البلاد

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برامجه للمساعدات في اليمن ، وأمس قام بتوزيع 66 طنًا و 661 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية أحور بمحافظة أبين، استفاد منها 3.738 فردًا.

وفي المجال الطبي دشن المركز ،المخيّم الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق وأمراض الجلد بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت، المقام حتى 26 مارس الحالي، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي الكثيري والوكيل المساعد عبدالهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد.

ويتألف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز والمشارك في أعمال المخيم من عشرة أطباء استشاريين وأخصائيين في مجال تجميل جراحة الحروق والتشوهات وأمراض الجلد.



وعبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي الكثيري عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه من دعم إنساني للشعب اليمني في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذا المخيّم ليس الأول الذي يقيمه المركز بل وسبقه العديد من المخيمات التي كان لها الأثر الإيجابي في تخفيف المعاناة الصحية لأهالي وادي حضرموت والمحافظات المجاورة. كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي التاسع ضمن برنامج “نبض السعودية” التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وقد أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 19 عملية قلب مفتوح و49 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية.