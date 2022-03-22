ماراثون لتعزيز الإصحاح البيئي

الرياض ـ البلاد

فعلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجامعة تبوك أسبوع البيئة بتبوك تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا” من خلال مارثون مشي في أراضي المحمية بمشاركة أكثر من 200 مشارك من طلاب جامعة تبوك ومنسوبيها ومنسوبي هيئة تطوير محمية الملك سلمان وبحضور الأمن البيئي، واشتمل التفعيل على حملة تصحيح بيئي وإزالة مخلفات ونفايات غطت مساحة 15 كيلو متراً مربعاً من المحمية.

ويستمر تفعيل أسبوع البيئة بالمحمية ليشمل الجوف وحائل إضافة لتبوك وحتىم بعد غد الخميس. وتهدف الفعاليات التي تقيمها الجامعة ومحمية الملك سلمان إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، والتعريف بمبادئ الاستدامة البيئية ومنها عمليات إعادة التدوير وفرز النفايات والزراعة المستدامة، كذلك يشمل التفعيل على التعريف بالتنوع الأحيائي للمنطقة والتوعية الصحية البيئية التي لها دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة. وتستمر حملة أسبوع البيئة في منطقة تبوك وبالشراكة مع جامعة تبوك ورابطة تبوك الخضراء لتشمل تفعيل في مجمع تبوك بارك والذي يستمر لمدة يومين ، حيث يشمل على معرض متنقل يستعرض الأهداف البيئية بمحمية الملك سلمان إضافة إلى استعراض رؤيتها ورسالتها وخصائصها الطبيعية وحملة توعية بيئية عن الاستدامة البيئية وإعادة التدوير. إضافة إلى عدد من المحاضرات والندوات التي تقيمها الجامعة في مقرها .