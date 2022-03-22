قطة تنقذ حياة أمريكية من السرطان..!؟

أنقذت قطة حياة صاحبتها عندما قفزت على معدتها خلال جلسة لعب عادية.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن السيدة جيل كيلي شعرت بألم مبرح في المكان الذي قفزت فيه قطتها على معدتها، إلى حد صراخها ألماً.

وبسبب شعورها المتزايد بالألم رغم خفة القطة، قرر الزوج اصطحاب زوجته إلى المستشفى لرؤية طبيبها بأسرع وقت ممكن، لتكتشف السيدة أن قطتها قفزت على ورم وزنه 2 كيلوجرام في معدتها لم يتم اكتشافه حتى هذه اللحظة.

وبعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، اكتشفت “كيلي” إصابتها بسرطان المبايض، ورغم أنها كانت تشعر ببعض الأعراض مثل الانتفاخ وعدم انتظام الدورة الشهرية، لكنها أخطأت الظن أنها أعراض سن اليأس.

وأضافت الصحيفة، أن الأطباء قاموا باستئصال الورم وعلاج جيل، وهي الآن تعافت تمامًا من المرض، والفضل يعود إلى قفزة قطتها.

وترشحت القطة للجائزة الوطنية لحماية القطط، بعد انتشار قصتها الملهمة عالميًا.

وقالت جيل عن قطتها، إنها بالنسبة لها هي القطة الأكثر تميزاً في العالم بأكمله، فلولاها كان السرطان سيستمر في التطور دون علاج، مما يجعل من الصعب إجراء جراحة عليه وعلاجها.