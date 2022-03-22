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“سعود الطبية” تقدم نصائح لتجنب السكتة الدماغية

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1443 هـ      22 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض المخ والأعصاب، بأن السكتة الدماغية تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية لتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

ودعا استشاري ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بالمدينة الدكتور هاني العبدلي إلى أهمية اتباع عدد من الإرشادات لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية وهي: خفض ضغط الدم الذي يُساعد في الوقاية من النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية لاحقًا، وغالبًا ما تستخدم تغييرات نمط الحياة الصحية والأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وخفض كمية الكوليسترول حيث يُقلل تناول كميات أقل من الكوليسترول والدهون وخاصة الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة من تراكم الدهون بالشرايين، والابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين وغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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