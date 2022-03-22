رينارد: نريد التأهل إلى كأس العالم في “الصدارة”!

قال المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني السعودي، هيرفي رينارد، إنه يرغب في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في صدارة مجموعته بالتصفيات.

وعلى هامش مباراة الجولة التاسعة التي تجمع بين الصين والسعودية في إمارة أبوظبي، الخميس المقبل، أشعل رينارد حماس لاعبيه بتصريحات قوية.

يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية بـ19 نقطة، ويليه في الترتيب اليابان ثم أستراليا بـ18و15 نقطة تواليًا.

رينارد: نريد التأهل في صدارة المجموعة



وأوضح رينارد في تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي: “نعم نريد إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى كأس العالم، لكنني أريد أيضًا صدارة المجموعة”.

يضيف رينارد: “نحن نتصدر المجموعة منذ وقت طويل، ونقوم بعمل قوي للغاية، حسم الصدارة بين يدي اللاعبين الآن، لقد قدموا مستويات لا تُصدّق”.

يختتم رينارد في هذا الصدد: “واثق تمامًا من قدرة اللاعبين على العودة إلى الوطن ببطاقة الصعود، كل شيء يسير على ما يرام بيننا جميعًا”.

أجواء تدريب الأخضر وكأنك معنا! 😍 يومنا الثالث في أبوظبي بشكل مختلف 🎥: pic.twitter.com/lSuZBz98W0 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 21, 2022



ماذا قدّم المدرب هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي؟

منذ تولية تدريب السعودية في يوليو عام 2019، قاد رينارد الأخضر في 26 مباراة، حقق خلالها الفوز في 17 مناسبة، وخسر في 4 وتعادل في 5.

سجّل لاعبو المنتخب السعودي 45 هدفًا وتلقّت شباكهم 17 هدفًا فقط، فيما حقق سلسلة عدم خسارة وصلت إلى 12 مباراة.

هل يبصم رينارد على التأهل الثاني لكأس العالم؟



مرة واحدة فقط نجح خلالها رينارد (52 عامًا) في التأهل إلى مسابقة كأس العالم، وكانت في نسخة روسيا 2018 مع المنتخب المغربي.

وفي المقابل فشل رينارد مرتين في التأهل إلى المونديال مع منتخب زامبيا في تصفيات مونديال 2010 بجنوب إفريقيا و2014 في البرازيل.

