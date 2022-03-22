دورات ودراسات بيئية في المجالات الزراعية

جدة ـ البلاد

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية وتحت رعاية مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف عدداً من الدورات التدريبية جنوب المحافظة.

وركزت الدورات على ثلاثة مجالات زراعية تضمنت حصاد مياه الامطار والتأهيل البيئي وتأهيل المدرجات الزراعية وورشة عمل عن أهمية المجتمع الزراعي التعاوني ودورة في مجال التنمية الريفية حيث استهدفت المزارعين في الشفا وبني مالك وبني سعد بحضور مدير مركز الامير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة ناصر القثانين والدكتور محمد البرقاوي من مركز الغطاء النباتي والدكتور خالد محمد مستشار بمركز الامير سلطان ورئيس وحدة الورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف المهندس فواز الربيعي.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي اهمية تكثيف الدورات التدريبية للمزارعين التي بلا شك تسعى الى تنمية مزارعهم وارشادهم للسلوكيات الزراعية السليمة.