تعرف على فوائد تناول الفاكهة قبل وجبة الغداء

كشفت دراسات حديثة عن وجود العديد من الفوائد الصحية لتناول الفاكهة قبل الوجبات، فهي تحتوي على الكثير من المواد التي يحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة ، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.
كما أن الفاكهة تحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الشيخوخة المبكرة.
وفيما يلي نعرض لفوائد تناول الفاكهة قبل الوجبات الرئيسية ولاسيما الغداء..
امتصاص المزيد من الفيتامينات والمعادن
الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة والتفاح والجريب فروت والليمون والكمثرى والتوت والكيوي ، جيدة للاستهلاك قبل تناول الوجبة بحوالي 15-30 دقيقة. فيتامين ج يساعد أمعائنا على امتصاص الحديد بشكل أكثر فعالية ، ويمنعنا من الإصابة بفقر الدم.
تجنب عسر الهضم
تناول الفواكه قبل وجبات الطعام لا يسبب عسر الهضم لكن تناولها بعدها مباشرة يسبب العديد من المشاكل الصحية أبرزها عسر الهضم
تمنع الإمساك
تناول الفواكه قبل الوجبات لا يسبب عسر الهضم وبالتالي لا يسبب الإصابة بالإمساك لأن أغلب الفواكه تحتوى على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تحارب الإصابة بالإمساك والبواسير.
التحكم في مستوى السكر في الدم
تحتوي الفاكهة على السكريات التي تمتصها الخلايا بسرعة مما يمنعنا من الإصابة بنقص السكر في الدم.
يعتبر انخفاض نسبة السكر في الدم مفيدًا لمرضى السكر لأنه لا يتم امتصاصه بسرعة و تحتوي الفاكهة أيضًا على الألياف التي تساعدنا على الشعور بالشبع ، لذلك لا نحتاج إلى تناول الكثير من الكربوهيدرات ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.
تضبط مستوى الكوليسترول
تحتوي الفاكهة على ألياف قابلة للذوبان مثل البكتين. سوف ترتبط هذه الألياف القابلة للذوبان بـ LDL (الكوليسترول الضار) ، مما يمنع امتصاص LDL في الأمعاء.
حيث تحتوي الفواكه مثل الأفوكادو على الكثير من الكوليسترول الجيد.