انطلاق المؤتمر العالمي السابع لطب طوارئ الأطفال

الرياض : واس

دشن معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، بحضور معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، اليوم، المؤتمر العالمي السابع لطب طوارئ الأطفال بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لطب الأطفال وجامعة الفيصل.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر -الذي عُقد بجامعة الفيصل- حضوراً مميزاً من مختلف الأطباء والمختصين والعاملين في مجال طب الأطفال والطوارئ وطب العائلة و ذوي الاختصاص.

وأوضح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن طب طوارئ الأطفال تخصص فريد من نوعه، ويتطلب رعاية حرجة عالية التخصص يقدمها أطباء ذوو كفاءة عالية، وفي ظل عصرنا الحالي -الذي يشهد نمواً مطرداً للممارسة المبنية على البراهين في طب طوارئ الأطفال- تعد الحاجة إلى المعلومات الخاصة بمستجدات البراهين السريرية الحالية أمراً حيوياً لجميع مقدمي الرعاية الصحية .

وبيّن معاليه أن قسم طب الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يستقبل 140 ألف مريض سنوياً، والعديد من مرضانا في حالة ما قبل وما بعد زراعة القلب والرئة والكلى والكبد، والبعض الآخر في مراحل مختلفة من العلاج الكيميائي، بينما العديد من المرضى يعاني من أمراض استقلابية وخلقية نادرة، وكما هو معلوم يجب أن يكون مقدم رعاية حالات الطوارئ مؤهلاً وذا كفاءة.

يذكر أن المؤتمر -الذي يعقد خلال المدة من 22 إلى 24 مارس- يهدف إلى تزويد المشاركين بعرض لأحدث التطورات السريرية ذات الصلة بالأبحاث والعلاج، والتعامل مع المرضى الأطفال الزائرين لغرف الطوارئ في شتى المجالات، بحضور 32 متحدثاً من مختلف دول العالم وإقامة أكثر من 40 محاضرة وورشة عمل حول العديد من الموضوعات المهمة في مجال طب طوارئ الأطفال.