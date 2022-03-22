انخفاض الحرجة واستقرار الإصابات والوفيات

الرياض ـ البلاد

واصلت حالات التعافي من فيروس كورونا الارتفاع، بينما تنخفض الحالات الحرجة للشهر الثاني على التوالي، وتبقى الإصابات الجديدة عند معدلاتها المنخفضة لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تعافي 171 حالة من فيروس كورونا أمس ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كوفيد 19 إلى 732284 من أصل 749730 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

كما تشير البيانات إلى أن 16 حالة غادرت العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 184 حالة. وبقيت الإصابات الجديدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث تم تسجيل 133 إصابة بالفيروس، لكنها أعلى بمقدار 7 حالات عن الحالات المسجلة يوم أمس الأول. وبالنسبة لحالات الوفاة جراء كورونا، فقد تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9030 حالة، لتبقى عند مستوياتها المنخفضة الذي بدأته منذ مطلع أكتوبر من عام 2021. من ناحية أخرى قالت وزارة الصحة، أمس ، إنه تم تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 749,730 حالة. فيما تم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 732,284 حالة. كما اعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 111 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.7 %، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 62 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق. أوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3556983) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (3485116) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (20275) حالة. الصحة: 126 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (111477413)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7 %، وفي دول الخليج مجتمعة 98 %.