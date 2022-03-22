الغذاء والدواء تحذر من المساحيق الغذائية

الرياض ـ البلاد

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من إساءة استهلاك الأغذية والمساحيق الجافة مثل تناولها دون إضافة الماء؛ لما يمكن أن يؤدي إليه من أضرار صحية وآثار سلبية على صحة المستهلك مثل الاختناق أو الوفاة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» الإرشادات والطرق الصحية السليمة لاستخدام المساحيق الغذائية؛ تجنبًا لما قد تسببه من أضرار صحية حال استخدامها بشكل خاطئ.

وقدمت الهيئة تعريفا للمساحيق الغذائية بأنها التي تكون في صورة جافة على هيئة مسحوق مثل الحليب الخام والعصائر سريعة التحضير، ومكملات البروتينات وغيرها. وأشارت إلى أن هذه المساحيق قد تحتوي على تراكيز عالية من المكونات مثل البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن. وعن الوسيلة الصحيحة لتناول هذه المساحيق، أوصت الهيئة بضرورة اتباع الإرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج، مع مراعاة التحذيرات حال وجودها.