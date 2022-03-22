السياسة البترولية السعودية اتسمت دائما بالوفاء بالتزاماتها تجاه الإمدادات العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية للاقتصاد العالمي ، وقادت بمواقف كبيرة ومسؤولة جهود استقرار الامدادات ومن ثم استقرار الاقتصاد العالمي.

هذا الاستقرار يواجه تحديات خطيرة متجددة في ظل الهجمات المتكررة التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة ، من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، مما يترتب على تلك الاعتداءات من آثارٍ سلبية على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، تفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد مباشرة أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية ، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بشكل كبير في العالم ، مما يتطلب استجابة حازمة من المجتمع الدولي، وقد حان الوقت لأن يتصدى لمسؤولياته تجاه هذا الخطر الماثل.

إن رسالة المملكة الواضحة إلى المجتمع الدولي ، تؤكد بأن التهاون الدولي مع جرائم وعبث تلك الميليشيات الإرهابية ، يغري إيران ووكلائها بالتمادي في تلك التهديدات ، ومن ثم لا يُمكن للمملكة أن تتحمل وحدها المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه الهجمات الإرهابية على أمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي.