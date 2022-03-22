ألغام الحوثي تودي بحياة الأبرياء

عدن – البلاد

إجرام الحوثي لا يتوقف، فالمليشيا تقتل عمدا وتنهب وتعذب المدنيين الأبرياء، وتزرع الألغام بشكل عشوائي في الطرق بمختلف المحافظات والمدن، ما أدى لمقتل العديد الأشخاص، وإصابة آخرين، من بينهم ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، بينهم طفل وامرأة، بعد انفجار لغم زرعته الميليشيا الإرهابية في محافظة الحديدة. وقال المرصد اليمني للألغام، أن الطفلة نجود يحيى مقحشي 4 سنوات، ووالدها يحيى مقحشي 24 عاما، ووالدتها فاطمة سالم أحمد 20 عاما، أصيبوا نتيجة انفجار لغم للحوثيين في قرية “الكدح” بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وكذا فقدان مواطن أطرافه نتيجة انفجار لغم في الدريهمي جنوبي الحديدة، أثناء عودته لمنزله بعد 4 سنوات من النزوح. وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل ما يزيد عن 20 ألف مدني، بينما قال فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”. بالمقابل، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2022، من انتزاع 1,472 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد، و297 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,132 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة. واستطاع فريق “مسام” نزع 167 لغمًا مضادًا للدبابات، و356 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و4 ألغام مضادة للأفراد و59 لغمًا مضادًا للدبابات و70 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع فريق “مسام” 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، و16 لغمًا مضادًا للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حريب. وتمكَّن الفريق في محافظة شبوة من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات، و8 عبوات ناسفة في مديرية عين، و5 ألغام مضادة للأفراد، و3 عبوات ناسفة في مديرية بيحان، و12 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان. واستطاع فريق “مسام” في محافظة تعز نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، و6 ألغام مضادة للدبابات، و10 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخاء، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد، و35 لغمًا مضادًا للدبابات، و682 ذخيرة غير متفجرة بمديرية ذباب. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 3,910 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 326 ألفًا و699 لغمًا، زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.