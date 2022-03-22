أدبي المدينة يكرم 18 مؤلفا في القصة والشعر والرواية

المدينة المنورة – جوهرة الجهني

شهدت المدينة المنورة مؤخرا تكريم 18 اصداراً من اصدارات أدبي المدينة المنورة في الرواية والقصة والشعر بالتعاون مع جمعية إعلاميون ورواق أديبات المدينة وذلك في ثاني عرس أدبي ينظمة النادي على مدى يومين متتاليين ، حيث اتسمت الفعاليات بتلاقي الافكار وتبلور آراء الكتاب وعرض وجهات النظر في حين اوضحت المنسقة الثقافية ومشرفة القسم النسائي بادبي المدينة ابتسام مبارك أن هذ التدشين لعدد من الإصدارات الثقافية المتنوعة يعتبر مشهد ثقافي متميز جمعتها منصة ثقافية وادبية واحدة معبرة عن شكرها للنادي المدينة الأدبي لجهوده على نشر المعرفة واستقطاب الأدباء والمثقفين وجذبهم الى منصته الأدبية ببرامج ثقافية ومنبرية مجدولة وطباعة إنتاج الأدباء والأديبات في المدينة المنورة وخارجها والتى ايضا حظيت بالتركيز وتسليط الضوء على الكتاب والمولفين والشعراء ومشاركتهم مشاعر الفرحة والبهجة. رئس النادي الادبي في المدينة الدكتور عبدالله عسلان أوضح أن هذه الاحتفالات تبرز لنا مواهب قد لا تكون ظاهرة على السطح حيث انها تصقل فيها المواهب والابدعات القيمة. من جانبها اشادت الدكتورة أمل التميمي بالمكرمين وبدأت بالشاعرة هند النزاري عضو اللجنة الثقافية بأدبي المدينة والتي صدر لها ديوان بلقع – طلال وانا – اردت ان اقول لأمي – في جعبة بحار لافتة إلى ان هذه الاصدارات وجدت طريقها للقراء.

كما رحبت بالشاعرة منى البدراني المشرفة التربوية والمدربة معتمدة وهي شاعرة غزيرة الانتاج لقبت بخنساء المدينة ومن دواوينها ديوانان أنبض به – وعلى شفة الألحان، فضلا عن الشاعرة ليلى الأحمدي الكاتبة والتشكيلية ونائبة رئيسة رواق أديبات ومثقفات المدينة ومديرة تحرير مجلة سياح والتي صدر لها منها ورقان وحكايات ما قبل الذبول ولن أقتفي أثر الدموع . zفيما أوضحت سامية احمد المغامسي صاحبة كتاب اربعينيتي مختلفة والتى تم تكريمها في الحفل عن سعادتها بالتكريم .