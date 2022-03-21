24 طلب تأهيل لرخص التعدين

الرياض – البلاد

أعلنت “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، الانتهاء من مرحلة استقبال طلبات التأهيل المسبق لموقع الخنيقية في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها استقبلت 24 طلبا للتأهيل المسبق من شركات عالمية ومحلية تعتبر من أكبر الشركات في قطاع التعدين والاستكشاف وتمثل الشركات الأجنبية 50 % من مجموع الشركات.

وبينت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن المتنافسين المتأهلين في تاريخ 29 مارس الحالي، بعدها سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تقديم العروض من قبل المتنافسين المؤهلين. وذكرت الوزارة أن موعد الإعلان عن المتنافسين المؤهلين سيكون بنهاية الشهر الجاري، وذلك للدخول في مرحلة تقديم العروض التي تبدأ بعد الإعلان مباشرة والانتهاء بالمزايدة العلنية أمام الشركات التي تمكنت من استيفاء الشروط.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، قد دشن في يناير الماضي، خلال زيارته لموقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، مبادرة “الاستكشاف المُسرّع”، وطرح رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة في موقع الخنيقية.