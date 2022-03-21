وزير الخارجية ونظيره القرغيزستاني يشددان على أهمية تعزيز العلاقات

بشكيك : واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع جمهورية قرغيزستان، منوهًا بمرور 30 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال سمو وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع معالي وزير خارجية قرغيزستان السيد روسالان كازاكباييف، في العاصمة بشكيك : إن المملكة تعمل مع قرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، والفرص التي توفرها مبادرتا ”السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر”، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأشار سموه إلى مناقشة سبل توطيد التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأوضح سموه أنه ناقش مع معالي وزير خارجية قرغيزستان الوضع في اليمن وما تقوم به مليشيات الحوثي من اعتداءات مستمرة على المنشآت المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، ورفضها المستمر لمبادرات السلام، والمراهنة على الخيارات العسكرية، التي تسببت في المزيد من المعاناة للشعب اليمني.

من جانبه رحب معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، بسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له في جمهورية قرغيزستان، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها مع المملكة في مجالات التعاون كافة، وتكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.