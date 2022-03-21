مشاكل نفسية تطيح بعمر السومة من منتخب سوريا

اعتذر مهاجم النادي الأهلي عمر السومة عن عدم المشاركة مع منتخب سوريا لكرة القدم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 شهر مارس الحالي.

ويلعب منتخب سوريا -متذيل المجموعة الأولى- مباراتي الجولة التاسعة والعاشرة، أمام لبنان يوم 24 مارس في صيدا، والعراق يوم 29 في دبي الإماراتية.

تأهل عن المجموعة منتخبي إيران وكوريا الجنوبية، ويتصارع على بطاقة الملحق كل من لبنان والعراق والإمارات، فيما فقدت سوريا حظوظها في الترشح.

وأعلن مدرب منتخب سوريا، غسان معتوق عن قائمة نسور قاسيون لمواجهتي لبنان والعراق، وقد خلت من اسمي المهاجمين عمر السومة وعمر خربين.

وقال المدرب معتوق في تصريحات صحفية، إن سبب استبعاد عمر السومة من منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم راجع إلى طلب من اللاعب نفسه.

وأوضح معتوق أن السومة يمر بفترة نفسية سيئة من دون إبداء الأسباب، لكن يُعتقد أن الموسم السيء الذي يقدمه الأهلي قد يكون سببًا مباشرًا.

يحتل الأهلي الترتيب الـ10 على لائحة الدوري السعودي، وقد خسر 9 مرات من أصل 25 جولة، فيما حقق 6 انتصارات فقط، مقابل 10 تعادلات.

بالنسبة إلى السومة، فقد سجّل 11 هدفًا بالموسم الجاري 2021-2022 وقدّم 3 تمريرات حاسمة من إجمالي 23 مباراة في كل المسابقات.