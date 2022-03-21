مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ينطلق اليوم

جدة : البلاد

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تنطلق اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان “التحول نحو الابتكار”، وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، ويستمر حتى 20 شعبان الحالي وذلك في “جدة سوبردوم”.

ويشهد المؤتمر حضور شخصيات دبلوماسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية يستعرضون أهمّ وأحدث الموضوعات المتعلقة بالتحوّل نحو الابتكار وعوائده على هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى رفع توصيات ومقترحات تسهم بدورها في تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي وفق رؤية 2030، إذ تناقش الجلسة الافتتاحية “التحول نحو الابتكار والتقنية” بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس عبدالرحمن عداس، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

ويقدم المؤتمر أربع جلسات إثرائية وورش عمل بمشاركة القيادات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب تشارك فيه القطاعات الخاصة بالحج والعمرة لعرض منتجاتها وبرامجها وإبراز منجزاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

كما يستعرض المؤتمر من خلال منصة ” Haij Talk” الحوارية أفضل الممارسات واستعراض أفكار مبتكرة فعالة في عدة مواضيع متوائمة مع مستقبل المشاعر المقدسة كالمدن الذكية ومناطق التطوير الخاصة ومستقبل المشاعر المقدسة، والتي تستهدف الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، من خلال أفكار ريادية في تجربة الضيف والسلوك الاجتماعي وكيفية تطبيقها في المشاعر المقدسة، وأبرز الملامح والتطبيقات في بناء وإعمار المدن والمدن الذكية.

يُذكر أن المؤتمر والمعرض سيكون بمثابة منصة متكاملة تجمع الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن لتوفير رحلة وجدانية متكاملة، ويتخلّلهما العديد من الأنشطة التي تغطي جوانب مختلفة من تجربة الحجاج والمعتمرين والزوّار، ومنصات وورش عمل مصاحبة تدعم المشاركين وتُسلّط الضوء على المبتكرين بحيث تكون تجربة الزوّار متكاملة وغنيّة تتمحوّر حول أهمية التقنيات ودورها الفاعل في المجالات كافة.