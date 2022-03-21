سدافكو توسّع حضورها بافتتاح مصنع حديث للآيس كريم بجدّة

جدة – خاص

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) أمس عن افتتاح مصنع حديث للآيس كريم، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بجدة “مدن”. ويغطي المصنع الجديد مساحة تزيد على 45,000 متر مربع بجانب مساحة مصنع الحليب، ويُعدّ أكبر مصنع ألبان في الشرق الأوسط من ناحية معدل الإنتاج لكل متر مربع، وشُيّد للمساعدة في تلبية احتياجات الإنتاج الحالية في المملكة ومواكبة النمو والتوسّع المستقبلي في السوق.

وجرى افتتاح مصنع الآيس كريم الجديد تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور عددٍ من كبار الشخصيات.

وينسجم افتتاح المصنع مع برنامج “صُنع في السعودية” الرامي إلى تحفيز الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية. ويرفع المصنع الجديد مساحة الإنتاج إلى 1,570 مترًا مربعًا، ويتيح تصميمه بيئة عمل مريحة ومحسنة هندسيًا تناسب تحديدًا عمل الموظفات. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك 1,060 مترًا مربعًا من المساحات المفتوحة المتاحة لتلبية الطلب المستقبلي.

وبهذه المناسبة المهمة، قدّم باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، الشكر لكل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وفريق الوزارة، وفرق العمل في “مدن” وفي سدافكو، على “الجهود المثمرة والدعم البنّاء في إنجاز هذا المشروع الكبير”، معربًا عن سعادته بافتتاح هذا المرفق الحيوي هنا في جدّة. وأضاف: “تسجل سوق الآيس كريم في المملكة نموًا سنويًا إيجابيًا منذ العام 2015، وقد حافظ الطلب على قوته بالرغم من الظروف الصعبة التي أحدثتها الجائحة في العامين الماضيين. ونهدف بمصنع الآيس كريم الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد وتوسعة قاعدة عملائنا عبر استهداف شريحة الشباب المتسم بالجرأة والمغامرة وحبّ الاستكشاف”.

وتُعدّ سدافكو الشركة الرائدة في سوق الحليب طويل الأجل في المملكة العربية السعودية، وتنتج مجموعة واسعة مع المنتجات تشتمل على القشطة والجبنة والزبدة ومعجون الطماطم والآيس كريم وغيرها. وتسعى الشركة إلى تلبية احتياجات المستهلكين وزيادة القيمة الممنوحة لأصحاب المصلحة، عبر تنويع منتجاتها الرئيسة واعتماد استخدام أفضل معايير التشغيل.