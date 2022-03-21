رأس الخير الصناعية.. قلعة صناعة التعدين

رأس الخير- البلاد

ببنية أساسية قوية ومتطورة واستثمارات ضخمة ، تعد مدينة رأس الخير الصناعية الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة ، لتكون مدينة مختصة بالصناعات التعدينية، حيث استطاعت جلب استثمارات بأكثر من 130 مليار ريال سعودي منها ما هو قيد التشغيل والإنشاء ومنها ما هو قيد التصميم والدراسة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية برأس الخير أحمد بن نورالدين حسن أن المدينة تمتلك خطة عامة تتضمن برنامجاً صناعياً واقتصادياً لاجتذاب الصناعات الأساسية في المعادن مثل الألمونيوم والفوسفات والنحاس والزنك ومعادن الحديد، إضافة للمعادن الصناعية، وجرى تخصيص 52 كيلومترًا مربعاً لصناعات تحت التنفيذ والتشغيل وفي مراحل التصميم، كما تم اكتمال 80 % من العقود الحالية لتجهيز البنية التحتية في المدينة لتوفير الخدمات لجميع الصناعات بالمدينة، وهناك عدد من الصناعات ستدخل في إطار التشغيل خلال السنتين القادمتين منها المجمع العالمي للصناعات البحرية، ومصنع شركة معادن للأسمدة أمونيا 3، وصناعة رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم، وصناعة الحفارات .

وتشهد مدينة رأس الخير الصناعية صناعات قائمة تحت التشغيل تتضمن مصانع كبيرة مثل مصنع الفوسفات لإنتاج الأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية، ومصنع الألمونيوم لإنتاج صفائح الألمونيوم التي تدخل في العديد من الصناعات منها صناعات التغليف وصناعة السيارات، والتي ستسهم في زيادة المحتوى المحلي.

وبيّن المهندس أحمد حسن أن الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير قامت بتخصيص 18 مشروعًا صناعيًا منها مصنعان للحديد، ومصنع مصهر المعادن المتكامل، وعدد من المصانع التحويلية في مجال الفوسفات والألمونيوم ومجال صهر المعادن والتشكيل، ومن المتوقع أن توفر مدينة رأس الخير الصناعية خلال العشر السنوات القادمة ما يقارب 100 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة.