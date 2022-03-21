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السودان تدين بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1443 هـ      21 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أدانت السودان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجديدة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس، على منشآت مدنية ونفطية حيوية داخل المملكة.

وطالبت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، باصطفاف إقليمي دولي واسع النطاق لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية من ميليشيا الحوثي الإرهابية, مضيفةًَ أن تكرار اعتداءات الميليشيا الإرهابية على أهداف مدنية داخل المملكة يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة، وخرقاً للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين وعدم الزج بهم في أي صراع.

وشددت السودان على أهمية رفض جميع أشكال الاعتداءات من قبل الحوثيين، والتنديد برفض ميليشيا الحوثي الجنوح إلى السلم، واتخاذ تلك الاعتداءات المتكررة وسيلة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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