الأخيره

556 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1443 هـ      20 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (556) مخالفة، وذلك للفترة من 10 / 8 / 1443هـ حتى 16 / 8 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ (164)، ومنطقة حائل بـ (120)، ومنطقة الرياض بـ (80), والمنطقة الشرقية بـ (66)، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ (63) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(48)، ومنطقة عسير بـ (8)، ومنطقة تبوك بـ (4)، ثم منطقة جازان بـ (2)، ومنطقة القصيم بـ (1)، ومنطقة نجران (0)، ومنطقة الجوف (0)، ومنطقة الحدود الشمالية (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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