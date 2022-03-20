556 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض : البلاد

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (556) مخالفة، وذلك للفترة من 10 / 8 / 1443هـ حتى 16 / 8 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ (164)، ومنطقة حائل بـ (120)، ومنطقة الرياض بـ (80), والمنطقة الشرقية بـ (66)، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ (63) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(48)، ومنطقة عسير بـ (8)، ومنطقة تبوك بـ (4)، ثم منطقة جازان بـ (2)، ومنطقة القصيم بـ (1)، ومنطقة نجران (0)، ومنطقة الجوف (0)، ومنطقة الحدود الشمالية (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.