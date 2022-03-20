“موسم الرياض” يتوج الفائزين في الحفلة التنكرية

الرياض : البلاد

شهدت منطقتا بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، إقبالًا كبيراً ومميزًا من الزوار للمشاركة في الحفلة التنكرية الأكبر من نوعها على مستوى المملكة بموسم الرياض خلال فترة من 17 – 18 من شهر مارس الجاري ، والتي تواكب الثقافة العالمية المعاصرة في عدد من الكرنفالات والاحتفالات المعتمدة على ارتداء الأزياء الكلاسيكية للعقود السابقة، ومجموعة من التصاميم ذات الدلالات الترفيهية المتنوعة.

وتمكن الشابان سعود الهزاني، وعثمان أحمد بالفوز بأفضل متنكرين عبر تميزهما في التنكر بشخصيتي باتمان، وجون سنو، من الفوز بسيارتين قدمت لهما وسط جموع كبيرة من الزوار، الذين حصد عدد منهم جوائز أخرى وصلت إلى 40 جائزةً .

كما شارك الزوار في الحفلة التنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بأحداث الخيال العلمي، وافتتاحيات الأفلام، والفانتازيا الشعبية، وعدد من التصاميم التي تعود لمجموعة من الشخصيات الواقعية والخيالية.