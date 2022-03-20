لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولات الخمس الأخيرة والمباريات المؤجلة

الرياض – هاني البشر

أعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من (26) إلى (30) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث تنطلق الجولة (26) يوم الخميس 5 مايو القادم، وتختتم مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءات الجولة (30) والتي ستكون في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.

وفي الوقت ذاته حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و (20) حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو القادم.

وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة (26) ستكون في شهر مايو القادم نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 والتي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمسة في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.