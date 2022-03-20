«سدايا» تحذر من التجاوب مع سارقي البيانات البنكية

الرياض : البلاد

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب نهائياً مع الاتصالات التي تهدف إلى استدراج المتصلين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وأرقامهم السرية؛ الذي قد يترتب عليه -بكل أسف- سرقة بياناتهم وإلحاق الضرر بهم.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية رصد العديد من الاتصالات الهاتفية، تلقاها عدداً من المواطنين والمقيمين في المملكة من أفراد يدّعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية، ونظراً إلى أن مركز المعلومات الوطني لا يقوم أساساً بالتواصل مع المستفيدين، فإن الهيئة تؤكد للعموم وجوب الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والسياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة.