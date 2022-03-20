تونس.. النهضة تحاول إعادة المنظومة الفاسدة

تونس – البلاد

يحاول تنظيم الإخوان العودة للمشهد بتونس، في وقت يقطع الرئيس قيس سعيد عليه الطريق، تسانده الأحزاب السياسية الأخرى التي عانت في عهد حكم الإخوان، بينما قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، أن حركة النهضة الإخوانية تحاول إعادة المنظومة الفاسدة التي حكمت البلاد قبل 25 يوليو. وأكد الناصري، وفقا لـ”العين الإخبارية”، أن النهضة تشن حربا بالوكالة على مسار الإصلاح الذي يخوضه الرئيس التونسي قيس سعيد؛ خاصة بعد تطهيره للقضاء من براثن الجماعة، ومحاولاته تطهير الدولة من الداخل، مشيرا إلى أن تونس تعاني من مخلفات الحكومات السابقة في عهد الإخوان خلال العشرية السوداء الأخيرة، ما يتسبب في وضع اجتماعي واقتصادي صعب.

وشدد الناصري على ضرورة تنظيم حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية والأحزاب النزيهة والوطنية، مع تغييب الأحزاب الفاسدة والخائنة للوطن، بهدف تقريب الآراء والأفكار ووضعها على طاولة واحدة من أجل مصلحة البلد. وبخصوص الاستشارة الوطنية هو استطلاع شعبي إلكتروني تجريه البلاد، قال: “لا بد من المشاركة في الاستشارة قبل أن تنتهي الآجال يوم 20 مارس الجاري، بهدف إخراج البلاد من وضعها الحرج ووضعها على الطريق الصحيح”. وانطلقت منتصف يناير الماضي، الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية إثر مبادرة رئاسية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، بينما دعت قوى معارضة على رأسها النهضة وأذرعها إلى مقاطعتها من أجل تخريب مسار قيس سعيد الإصلاحي. وأطلقت الرئاسة التونسية الاستشارة الوطنية لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية. وأكد الناصري أن النهضة الإخوانية تحاول تخريب الاستطلاع الشعبي الإلكتروني من أجل تخريب المسار الإصلاحي لقيس سعيد، واصفا إياهم بـ”قوى الردة التي تحاول إسقاط الوطن”، مشددا على ضرورة المشاركة الشعبية في الاستشارة الوطنية والإدلاء بالرأي، إما بالمساندة وإما بالمعارضة للإصلاحات السياسية المنتظر تطبيقها في البلاد.