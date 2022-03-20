بينها البروكلي.. أطعمة تساعدك في خفض ضغط الدم

جدة ـ نجود النهدي

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون في كافة أرجاء العالم لأسباب متعددة من بينها السمنة والتدخين والعادات المتبعة في الحياة اليومية وغيرها.

وتزيد هذه المشكلة الصحية من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والكلى وغيرها أيضاً. لذا فإن المحافظة على ضغط الدم ضمن الوضع الطبيعي ضرورة لضمان صحة جيدة.

ووفق موقع عيادة “كليفلاند” الصحية، تساعد الأطعمة التالية في خفض ضغط الدم منها الاطعمة الغنية بفتيامين سي مثل البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال ، فضلا عن الأطعمة الغنية بفيتامين إي.