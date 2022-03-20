متابعات

الجناحي مديرا لمكتب قناة الإخبارية بمنطقة مكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1443 هـ      20 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أصدر مدير عام قناة الإخبارية الزميل فارس بن حزام الحربي قراراً يقضي بتكليف الزميل خالد الجناحي مديراً لمكتب قناة الإخبارية في منطقة مـكـة المكرمة إضافة إلى عمله كمدير للقناة في المنطقة الشرقية.

يأتي هذا ضمن خطط بن حزام في تطوير أداء القناة بما يحقق زيادة المتابعة من خلال النهوض بالصحافة المرئية على المستوى المحلي. إذ نجحت القناة خلال العامين الماضيين في توسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن السعودية في مناطق المملكة كافة على صعيد العمل الميداني الأمر الذي تبعه زيادة ملحوظة في المتابعين للقناة ووسائل التواصل التابعة لها. يشار إلى أن مكتب المنطقة الغربية يعد ثاني مكتب إقليمي تؤسسه القناة عام 2015م. فيما تأسس أول مكاتبها الإقليمية عام 2007م في المنطقة الشرقية على يد الزميل خالد الجناحي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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