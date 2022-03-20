الجناحي مديرا لمكتب قناة الإخبارية بمنطقة مكة المكرمة

أصدر مدير عام قناة الإخبارية الزميل فارس بن حزام الحربي قراراً يقضي بتكليف الزميل خالد الجناحي مديراً لمكتب قناة الإخبارية في منطقة مـكـة المكرمة إضافة إلى عمله كمدير للقناة في المنطقة الشرقية.

يأتي هذا ضمن خطط بن حزام في تطوير أداء القناة بما يحقق زيادة المتابعة من خلال النهوض بالصحافة المرئية على المستوى المحلي. إذ نجحت القناة خلال العامين الماضيين في توسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن السعودية في مناطق المملكة كافة على صعيد العمل الميداني الأمر الذي تبعه زيادة ملحوظة في المتابعين للقناة ووسائل التواصل التابعة لها. يشار إلى أن مكتب المنطقة الغربية يعد ثاني مكتب إقليمي تؤسسه القناة عام 2015م. فيما تأسس أول مكاتبها الإقليمية عام 2007م في المنطقة الشرقية على يد الزميل خالد الجناحي.